Familienfest in Vinkrath : Seit 100 Jahren Hilfe für die Bürgerschaft

Die Vinkrather Löschgruppe zeigt sich vor dem Gerätehaus an der Dorfstraße. Foto: Edmund Laschet/Edmaund Laschet

Vinkrath Mit einem Familienfest feiert die Freiwillige Feuerwehr Vinkrath ihr 100-jähriges Bestehen. Messe, Umzug, Kranzniederlegung und geselliges Beisammensein sind die Eckpfeiler des Festprogramms.

Seit 100 Jahren steht die Freiwillige Feuerwehr den Vinkrather und allen Grefrather Bürgerinnen und Bürgern in der Not zur Seite. Am Sonntag, 12. September, soll dieses besondere Jubiläum mit einem Familienfest am Feuerwehr-Gerätehaus an der Dorfstraße gefeiert werden. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einer Messe in St. Josef. Anschließend startet um 10.15 Uhr zusammen mit Abordnungen zahlreicher Vereine ein Umzug durch Vinkrath, der mit einer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal an der Dorfstraße endet. Ab 12 Uhr wird das Familienfest auf der Wiese gleich neben dem Gerätehaus eingeläutet. Alle Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt, zu allen Programmpunkten ist die Bevölkerung eingeladen. „Wir haben gutes Wetter bestellt“, verrät Edmund Laschet, Sprecher der Grefrather Wehr, und weist auf die Spielmöglichkeiten für die Kinder und die kulinarische Versorgung aller Gäste hin. Außerdem sorgen zwei Musikzüge und der Vinkrather Männerchor für kurze Weile.

Vor hundert Jahren, 1921, wurde innerhalb der Grefrather Wehr die Löschgruppe Vinkrath ins Leben gerufen. 14 Wehrleute unter der Führung von Johann Ingenpass waren Hauptakteure dieser Geburtsstunde. So viel kann der heutige Löschgruppenführer Andreas Wellen sagen: „Damals wie heute gilt: Wenn Mensch und Tier in der Not sind, sind wir da und helfen.“ Die Entwicklung der Löschgruppe lässt sich auch an den Fahrzeugen festmachen. Wo 1948 noch ein umgebauter Pkw der Marke Daimler-Benz als Mannschaftswagen herhalten musste, steht heute sowohl ein Löschgruppenfahrzeug mit Kreiselpumpe und 600 Liter Löschwasser an Bord als auch ein Mannschaftstransportwagen zur Verfügung. Im vergangenen Jahr rückte die Grefrather Feuerwehr zu 126 Einsätzen aus, im aktuellen Jahr schon zu 120 Einsätzen. „Für unsere Verhältnisse ist das viel“, sagt Andreas Wellen.

21 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau gehören im Jubiläumsjahr zur Löschgruppe Vinkrath. Alle müssen sich regelmäßig einem Fitnesstest stellen, regelmäßig an Übungen teilnehmen, müssen Ausbildungen durchlaufen. Truppmann 1 bedeutet vornehmlich Brandbekämpfung, Truppmann 2 heißt Kenntnis in der technischen Hilfe. Weitere Lehrgänge vertiefen das Wissen: Kettensäge, Atemschutzmaske, Maschinist, Funker, Gefahrengut, Truppführer – all dies sind Themen für Lehrgänge. Der nächste Schritt über die Kreisebene hinaus ist die Ausbildung zum Brandmeister. „Die Feuerwehr muss leistungsfähig sein“, sagt Laschet. Wer jetzt zur Feuerwehr kommt, geht in einen mehrwöchigen Kurs, um die Grundlagen kennen zu lernen, ergänzt Wellen. Wer sich für die Arbeit der Feuerwehr interessiert, der findet am Sonntag genügend Ansprechpartner.

