Besonderes Theather in Grefrath Vergnüglicher Spaziergang mit Wilhelm Busch im Freilichtmuseum

Markus Veith, Schauspieler aus Dortmund und immer wieder Gast in Grefrath, schlüpfte für 90 Minuten in die Rolle von Wilhelm Busch und begab sich mit seinen Gästen unter dem Motto „Kein Röslein ohne Läuschen“ auf einen unterhaltsamen Literaturspaziergang über das Museumsgelände. 90 Minuten lang Sprache in Reimen – und es wirkte, als gebe es gar keine andere Möglichkeit zu sprechen. Mit den Sprüchen und Gedichten von Busch ließ Veith den Autor und Zeichner ebenso lebendig werden wie den Maler Wilhelm Busch. Zur Freude der aufmerksamen Zuhörer gab Busch einen Blick in die Gegenwart des Jahres 2023, wenn er über die Politiker murrte: „Da hat schon so mancher einen Bär und Bock geschossen“ oder anmerkte: „Wie es in den Wald hineinruft, so scholzt es heraus.“ Die Grenzen zwischen Markus Veith und Wilhelm Busch schienen fließend.