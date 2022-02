Debatte in Kempen : Freie Wähler wollen Gebühr für Kundenstopper abschaffen

Debatte in Kempen

Kempen Die Freien Wähler beantragen, die Sondernutzungsgebühren für das erste Halbjahr 2022 nicht zu erheben und die Gebühr für die Kundenstopper vor Geschäften ganz abzuschaffen. Auch CDU, Grüne und FDP beschäftigen sich derzeit mit der neuen Sondernutzungssatzung.

Die neue Sondernutzungssatzung für Kempen und die damit verbundenen Gebühren für Kundenstopper und Warenauslagen vor Geschäften in der Fußgängerzone beschäftigen aktuell die Politik. Laut Satzung sollen Händler dann Gebühren zahlen, wenn ihre Warenauslagen oder Werbeaufsteller mehr als einen Meter in die Fußgängerzone hineinragen. Kritik gab es auch daran, dass die Gebühren in Corona-Zeiten überhaupt erhoben werden, während sie zuletzt erlassen worden waren, um Händlern und Gastronomen ein wenig unter die Arme zu greifen.