Freibadsaison in Kempen eröffnet : Nur wenige Schwimmer im „Aqua Sol“

Kempen Die Sommerferien sind im gerade eröffneten „Aqua Sol“ in Kempen ruhig angelaufen. Durch das unbeständige Wetter hielt sich die Nachfrage nach Online-Registrierungen für den Badbesuch in Grenzen.

Mäßige Temperaturen, sich immer wieder drohend auftürmende Wolkenbänke und die Vorhersage von Gewittern bildeten nicht gerade optimale Voraussetzungen für einen Badbesuch. „Wir verzeichneten am Samstag 200 und am Sonntag 50 Besucher im Freibad“, informiert Sabrina Küppers. Man habe für das Wochenende zunächst zwar mehr Online-Reservierungen gehabt, aber viele dieser Reservierungen seien storniert worden, sagt die Leiterin der Marketing-Abteilung der Stadtwerke Kempen. Wobei das Stornieren genauso kostenfrei und einfach abläuft wie das Buchen eines Online-Tickets. Auf der Homepage des Schwimmbades gibt es einen Link zur Onlinereservierung. Dort kann der Besucher das gewünschte Zeitfenster aussuchen, wobei dies maximal drei Tage im Voraus möglich ist. Der Nutzer erhält direkt mittels Ampelfarben die Information, ob noch Plätze frei sind. Grün heißt viele freie Plätze, Rot bdeutet „ausgebucht“, und „Orange“ steht für eine Auslastung von 80 Prozent. Ein spontanes Buchen ist möglich, wenn noch Plätze frei sind.

Hat der Nutzer sein Zeitfenster ausgesucht, muss er seine Kontaktdaten sowie die der begleitenden Personen eingegeben. „Es ist wichtig, dass auch Babys und Kleinkinder angegeben werden, weil sie als voller Besucher zählen. Auch wenn sie bis zu einem Alter von vier Jahren nicht bezahlen müssen“, betont Küppers. Per E-Mail kommt der Reservierungscode, der an der Schwimmbadkasse, wo auch bezahlt wird, vorgezeigt werden muss. Wer an einem Tag zwei Zeitfenster reserviert, muss den Eintrittspreis zweimal zahlen und in der Reinigungsphase zwischen den Zeitfenstern das Freibad verlassen. Kinder unter zehn Jahren ist der Eintritt nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet. In allen geschlossenen Bereichen des Schwimmbades wie Eingang und Toiletten muss eine Mund-Nasen-Abdeckung getragen werden.