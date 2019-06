Freibad-Vergleich : Zur Abkühlung ins Schwimmbad

Die Aussicht vom Sprungturm im Aqua Sol zeigt die große Beliebtheit des Freibads. . Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen Bei den hohen Temperaturen bietet sich ein Besuch im Freibad an. Wir haben uns drei Bäder näher angeschaut und ihre Angebote miteinander verglichen.

Von Julia Proksch und Lorenz Hemmerich

35 Grad im Schatten, der Schweiß tropft vom ganzen Körper, das schreit nach einem Besuch im Schwimmbad. Doch welches liefert die meisten Vorteile und die besten Angebote? Wir haben drei Bäder im Kreis Viersen verglichen und dabei den Fokus auf die Bedürfnisse der Jugendlichen gelegt, weil wir selber 15 und 16 Jahre alt sind.

Dabei haben wir das ,,H2Oh“ in Tönisvorst, das ,,Aqua Sol“ in Kempen und das ,,De Bütt“ in Willich ausgesucht und miteinander verglichen. Dazu muss erwähnt werden, dass das ,,H2Oh“ ein Hallenbad mit kleinem Außenbereich ist und die anderen beiden Freibäder sind. Beim ,,Aqua Sol“ und dem ,,De Bütt“ haben wir uns nur auf den Außenbereich fokussiert.

info Eintrittspreise und Öffnungszeiten Das ,,De Bütt“ ist unter der Woche von sieben bis 22 Uhr geöffnet und am Wochenende von acht bis 21 Uhr. Für Kinder von drei bis 17 Jahren kostet eine Tageskarte vier Euro, für Erwachsene sechs Euro. Unter der Woche ist das ,,Aqua Sol“ von acht bis 22 Uhr geöffnet und am Wochenende von neun bis 20 Uhr. Eine Tageskarte kostet für Kinder von vier bis 15 Jahren vier Euro für Erwachsene 6,50 Euro. Das ,,H2Oh“ hat flexible Öffnungszeiten zwischen 6.30 Uhr und 21.30 Uhr. Ein Zwei-Stunden-Tarif kostet 3,50 Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene.

Das ,,De Bütt“ liegt an der Straße Zum Schwimmbad 1 in Willich. Es bietet vielseitige Aktivitäten wie Wasserball und Wasser-Basketball spielen an Toren oder Körben, eine spektakuläre Rutsche mit Hügeln für rasante Rutschpartien oder einfach so ein wenig schwimmen. Zusätzlich wurde vor kurzem die Matschanlage eingeweiht, die es Kindern ermöglicht, dort zu spielen. Zurzeit wird eine neue Saunaanlage fertiggestellt, die in Kürze eröffnet wird. Außerdem gibt es eine große Liegewiese und die Möglichkeit, etwas zu essen.

Plantschende Kinder im De Bütt unter der Aufsicht des aufmerksamen Bademeisters. Foto: Wolfgang Kaiser

An der Berliner Allee 53 liegt das ,,Aqua Sol“ in Kempen. Es verfügt ebenfalls über eine große Liegewiese, was für viele Jugendliche attraktiv ist. Es gibt zwar oft Bauarbeiten, doch dadurch wird das Schwimmbad ständig erneuert und bietet dadurch viel Innovation. Außerdem gibt es einen Sprungturm zwischen einem und fünf Metern.

Ein Blick in den Innenbereich des H2Ohs. Foto: NEW

Die Rutsche besticht durch den großen Spaßfaktor. Dazu besteht die Möglichkeit, Beachvolleyball und Tischtennis zu spielen. Nebenbei kann man im Freibadkiosk auch etwas essen, was ebenfalls viele Jugendliche lockt.

Das ,,H2Oh“ liegt an der Schelthofer Straße 80 in Tönisvorst. Es verfügt über eine Rutsche, die Spaß bieten kann mit ihren rasanten Kurven und hoher Geschwindigkeit.

Leider gibt es einen vergleichsweise kleinen Außenbereich und für Jugendliche eher weniger ansprechende Becken, da sie sich mehr auf Kinder ausrichten mit ihrer geringen Tiefe und wenig Aktionsmöglichkeit für Jugendliche. Die große Sauna bietet Entspannung und Abwechslung. Verglichen mit den anderen beiden Bädern ist das ,,H2Oh“ eher klein.

Unserer Meinung nach bieten das ,,Aqua Sol“ und das ,,De Bütt“ das beste Angebot für die Freibadsaison, da sie beide über einen großen Außenbereich verfügen und viele Attraktionen für Jugendliche bereithalten. Für uns persönlich ist das ,,Aqua Sol“ der Gewinner, da es für uns besser zu erreichen ist als das ,,De Bütt“, weil wir in Tönisvorst wohnen. Für Leute, die in der Nähe von Willich wohnen, ist das ,,De Bütt“ sicherlich besser geeignet.

Das ,,H2Oh“ ist eine gute Alternative für den Winter, wenn die Freibäder geschlossen sind. Auch für Familien mit Kleinkindern ist es sehr gut geeignet, allerdings für Jugendliche eher weniger ansprechend.