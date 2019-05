SERIE Menschen in Kempen : Mister Werbering geht in Ruhestand

Kempen Fred Klaas hört als Geschäftsführer des Kempener Werberings auf. Er möchte sich aber ehrenamtlich engagieren.

Ein Ehrenamt hat für Fred Klaas besondere Bedeutung: Er ist Schatzmeister in einem Hospiz in Rheinberg, wo eine seiner Töchter Pflegedienstleiterin ist. Außerdem möchte er sich künftig auch in Kempen ehrenamtlich betätigen. Man profitiere von solcher Arbeit, sagt er. Ferner wird er sich demnächst auch in der Kommunalpolitik einbringen.

Hinzu kam, dass er sich in vielen Bereiche fortbildete. Zum einen ging es gerade in den vergangenen Jahren um die wichtige Bedeutung des Internethandels für den örtlichen Einzelhandel. In diesem Zusammenhang besuchte er vielfach Veranstaltungen bei der Industrie- und Handelskammer oder vom Landeswirtschaftsministerium. Klaas bedauert, dass noch nicht jeder Händler bereit ist, sich in diesem Bereich zu engagieren. Weiterhin war ihm die enge Zusammenarbeit mit dem Kempener Stadtmarketing und dem Tourismusbüro Niederrhein wichtig. Auch in diesem Bereich besuchte er immer wieder Fortbildungen. Gerne hätte er gesehen, dass es in Kempen die schon lange gewünschte Touristeninformation gäbe. Erfreut ist er, wie gut der Wohnmobilpark am Schwimmbad genutzt wird. Denn die Besucher schätzen das Angebot des Kempener Einzelhandels wie auch der Gastronomie und sind so fester Bestandteil des Wirtschaftslebens geworden.