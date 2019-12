Lesung : Über den Erfinder des „Crime Noir“

Kempen Frank Heibert, preisgekrönter Übersetzer aus Berlin, hat seine neue Übersetzung des Raymond Chandler Klassikers „Der große Schlaf“ in der Stadtbibliothek Kempen vorgestellt.

Es ist ungewöhnlich, dass ein Übersetzer eine Lesung hält, dabei ist es eigentlich nicht abwegig, denn auch wenn der Übersetzer die Handlung und die Charaktere nicht erdacht hat, so sind es doch seine Worte, die auf dem Papier stehen. „Wir haben eine gewisse künstlerische Freiheit“, erklärt Frank Heibert, Übersetzer aus Berlin, der auf Einladung der Kreisvolkshochschule und des Fördervereins der Stadtbibliothek Kempen in die Bücherei an der Burgstraße gekommen ist, um aus Raymond Chandlers „Der große Schlaf“ vorzulesen.

Dabei hält Heibert die aktuellste deutsche Fassung des amerikanischen Klassikers in der Hand, die er gerade fertig gestellt hat. „Wir sind dem Original verpflichtet, dem Sound der Vorlage, aber nicht der Wortwahl“, erklärt der Übersetzer auf Nachfrage den etwa 30 Zuhörern. Deutlich macht er das mit einem Bespiel: „Im Original steht ‚soldier‘, das hat aber im Amerika der 1930er-Jahre einen ganz anderen Klang als der Begriff „Soldat“ in Deutschland.“

Auch von der ersten Übersetzung des Werks aus den 1970er-Jahren weicht Heibert bewusst ab. „Ich habe mir neben dem Original von Chandler auch die Übersetzung von Ortlepp genau angeschaut, aber auch dann stellt man fest, dass manche Begriffe einfach nicht mehr zeitgemäß sind“, erzählt der Übersetzer. So habe Ortlepp sich an einer Stelle dazu entschieden, das Auftreten einer Frau damit zu umschreiben, dass es „jede Aufsichtsratssitzung sprengen würde“, bei Heibert heißt es jetzt „jedes Business-Lunch“.

Frank Heibert hat sich intensiv mit Chandler beschäftigt. Bei der Lesung in Kempen erzählt er ein bisschen aus dem Leben des Schriftstellers, der für Heibert der Erfinder des „Crime Noir“ ist. 1888 wurde Chandler in Chicago geboren, lebte aber nach der Scheidung der Eltern mit seiner Mutter in England. In London besuchte er das College, später die Handelsschule in Paris. Chandler arbeitet beim britischen Marineministerium, war Reporter und Soldat im Ersten Weltkrieg. Bis 1919 diente er in Frankreich und England, kehrte dann nach Kalifornien zurück und wurde Direktor einer Ölgesellschaft.