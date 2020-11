Fotos: Das sind die Jungen im Stadtrat Kempen

Cedric Franzes (FDP)

Der gebürtige Kempener ist seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied der FDP und war später Mitbegründer der Jungen Liberalen in Kempen. Für die FDP kandidierte er in diesem Jahr auf Listenplatz eins und als Bürgermeisterkandidat – auch als Zeichen für den Generationenwechsel bei der FDP. Der 28-Jährige will sich für „weltbeste Bildung” in Kempen einsetzen und das Projekt Schulcampus voranbringen. „Wir müssen weg von den Machbarkeitsstudien und hin zur Umsetzung”, sagt Cedric Franzes (Foto: Platzen). Er will sich außerdem für Kempen als Wirtschaftsstandort einsetzen, konkret dafür, dass das De-Beukelaer-Gelände neu entwickelt wird. Das gilt auch für das ehemaligen Zechengelände in Tönisberg, das im vergangenen Jahr von einem Investor gekauft wurde. Jetzt sei es an der Stadt, dafür zu sorgen, dass Kempen als Standort attraktiv sei, etwa mit neuen ÖPNV-Strategien, so Franzes.