Tönisberg : Der morbide Charme des langsamen Verfalls

Das Team der Fotokünstler fineART365 zeigt die Arbeiten auch am kommenden Wochenende. Stefanie van den Broch erstellte die Deko. Foto: Norbert Prümen (nop)

Tönisberg Die Fotokünstler fineART365 zeigen im Haus Baaken die Ausstellung „Lost Places“ - verlorene Orte.

(mv) Manche Dinge verlieren trotz Wiederholung nichts von ihrem Zauber. Die Bilder der Fotokünstler fineART365 zogen auch diesmal wieder im Tönisberger Haus Baaken die Besucher in ihren Bann. Nachdem die Ausstellung unter dem Titel „Lost Places – Metamorphosen unserer Zeit“ im März gut angenommen wurde, entschloss sich das Künstlerteam zu einer Neuauflage mit weiteren faszinierenden Fotos. Allerdings wird niemals verraten, wo sich der abgelichtete Raum genau befindet.

Manche Betrachter wollen gern wissen, wo das verlassene Chateau in Frankreich ist, in dem sich noch das komplette Interieur befindet. Aber hier ist eisiges Stillschweigen angesagt, so gehört es zum Ehrenkodex der Künstlergruppe.