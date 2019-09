Fotoausstellung : Fotografin zeigt Wohnung der „Eierfrau“

Fotografin Christel Kremser zeigt in der Ausstellung „Den Räumen eine Seele geben“, Fotografien aus der Wohnung der Kempener „Eierfrau“. Foto: Emily Senf

Kempen In Kempen ist Anna Rouenhoff als „Scheifes Änne“ bekannt. Auf dem Kempener Wochenmarkt verkaufte sie Eier, Blumen und Gemüse. Fotografin Christel Kremser zeigt in einer Sonderausstellung, wie die 102-Jährige wohnt.

Am liebsten fotografiert Christel Kremser in Schwarz-Weiß, aber in Anna Rouenhoffs Wohnung machte sie eine Ausnahme. „Da musste ich in Farbe fotografieren“, erinnert sich die 73-jährige Fotografin. Ein Lampenschirm in Knallrot, ein Teppich mit gelben, roten, braunen und orangefarbenen Streifen sowie Blumen auf dem Fernseher und Schwäne auf auf der Fototapete – Rouenhoffs Wohnung war bunt, also mussten es die Fotos auch sein. Wie Kempens „Eierfrau“ bis zu ihrem Umzug ins Von-Broichhausen-Stift lebte, können Interessierte ab Sonntag, 8. September, in einer Foto-Ausstellung im Städtischen Kramer-Museum sehen.

Bekannt ist Rouenhoff in Kempen vor allem als „Scheifes Änne” auf dem Buttermarkt. Bei ihr gab es dienstags und freitags allerdings nicht nur Eier, sondern auch selbstgezogenes Gemüse, Erdbeeren und Blumen und immer viele Neuigkeiten aus der Stadt zu hören. Sie wurde 1917 in Venn bei Xanten als viertes von später acht Kindern auf einem großen Bauernhof geboren. Seit sie 16 Jahre alt war, arbeitete sie als Haustochter bei den Geschwistern Scheifes auf dem Bleikerhof in St. Hubert, deren Haushalt sie zwei Jahrzehnte lang führte. 1958 wurde sie die „Eierfrau“ auf dem Kempener Buttermarkt.

Info Ausstellung ist bis zum 10. November zu sehen Eröffnung Vernissage ist am Sonntag, 8. September, um 15 Uhr. Begrüßung und Einführung übernimmt Doris Morawietz vom Kramer-Museum. Die Ausstellung geht bis 10. November. Führung Sonntag, 27. Oktober, 15 Uhr Adresse Burgstraße 19 in Kempen

So hatte sie auch die Fotografin Kremser einst kennengelernt. „Sie hatte so wunderschöne Blumensträuße“, berichtet die Kempenerin. Von der 2018 gestorbenen Kunsthistorikerin Margret Cordt kam der Tipp, Rouenhoff in ihrer individuell eingerichteten Wohnung zu fotografieren. Kremser rief die Eierfrau an, die sagte zu, und dann lernten die Frauen sich erst einmal kennen.

Anna Rouenhoff in ihrer Wohnung vor einer der Fototapeten. Foto: Emily Senf

Denn für Kremser muss die Chemie zwischen ihr und den Fotografierten stimmen. „Ich mache keine Schnappschüsse“, betont sie. Fotos sind bei ihr Fotografien oder Fotoarbeiten. Für ihre Arbeit nimmt sie sich Zeit, drückt nur auf den Auslöser, wenn der Moment für sie richtig erscheint; das kann etwa sein, wenn das Licht stimmt oder der Ausdruck einer Person. „Es muss ein Vetrauensverhältnis entstehen“, sagt Kremser. „So war es auch bei Scheifes Änne. Ich freundete mich mit ihr an und erhielt die Erlaubnis, ihren Lebensbereich zu fotografieren.“

Noch immer ist Kremser von Rouenhoff fasziniert. Bei einem Gang durch die Sonderausstellung blickt sie auf die Fotos, die 1992 und 1993 entstanden sind, und lächelt. Rouenhoff mit verschränkten Armen auf einer grünen Decke sitzend, hinter sich eine Fototapete. An anderer Stelle ist sie auf dem Wochenmarkt zu sehen, eine Hand hat sie an der Hüfte, vor ihr liegen Eier, Kürbisse und Blumen auf einem Tisch, daneben steht der Marktchef. „Es gibt immer wieder was zu entdecken“, sagt Kremser.

Neuere Fotos in der Mitte des Raums zeigen Rouenhoffs Leben heute. Seit 2000 wohnt die „Eierfrau“ im Von-Broichhausen-Stift Kempen. Foto: Emily Senf

Kremser wurde in Braunschweig geboren. Ihr Vater war Drogist, nach dem Zweiten Weltkrieg ging er zur Polizei. Nach den Hausaufgaben durfte die Tochter ihn manchmal auf Streife begleiten. „Die Zeit hat mich geprägt“, sagt Kremser. Mit 21 heiratete sie und zog mit ihrem Mann, einem Förster, an den Niederrhein. Sie bekam zwei Kinder, „darum bin ich den fotografischen Weg später gegangen“, sagt Kremser. Unter anderem absolvierte sie eine Ausbildung zur Fotografin in Braunschweig sowie ein Studium der Fotografie in Krefeld. Schwerpunkt ihrer Arbeiten sind Porträts, Stillleben und Milieustudien.

Die Ausstellung im ehemaligen Eintrittsbereich des Franziskanerklosters Kempen zeigt aber nicht nur Rouenhoffs Zuhause Anfang der 1990er-Jahre, sondern auch, wie die inzwischen 102-Jährige heute im Von-Broichhausen-Stift lebt. Dort hat sie ein Zimmer. Die antiken Möbelstücke, die sie einst von ihrem Arbeitgeber geerbt hatte, hat sie bei ihrem Umzug 2000 dem Kramer-Museum übereignet. „Anna Rouenhoff hat ihren Wohnräumen durch ihre individuelle Gestaltung eine Seele gegeben“, sagt Kremser. Bis heute sind die Frauen in Kontakt.