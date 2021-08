Kirche St. Mariae Geburt in Kempen : Foto-Workshop rückt St. Marien in den Fokus

Kempen Abschließend kann jeder Teilnehmer bis zu fünf Bilder einreichen. Daraus wählt eine Jury die besten 36 aus. Es soll eine Ausstellung entstehen.

„Die Propsteikirche St. Marien bietet einen Schatz an Motiven“, sagt Georg Kaiser, der Vorsitzende des Kirchbau-Vereins Kempen, der mit Spendensammlungen den Erhalt des Gotteshauses mitten in Kempen finanziell unterstützt. Vor zweieinhalb Jahren hatte der Verein Fotobücher herausgebracht, die St. Marien besonders in den Fokus nahmen. Dafür hatte der Kempener Fotokünstler Josef Lamozik die Aufnahmen geliefert. Nun hat sich der Vorstand eine neue Aktion überlegt, die die vielen Motive der Kirche im neuen Licht erscheinen lässt – einen Foto-Workshop.

Die Hobbyfotografen können in der Kirche am 10. und 11. September jeweils für einige Stunden vormittags und nachmittags auf Motivsuche gehen. Das Wochenende ist für das Gotteshaus ein besonderes, wird doch am 12. September das Patronatsfest mit einer Messe in St. Mariae Geburt, wie die Kirche vollständig heißt, gefeiert.