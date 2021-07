Ausstellung zur Flüchtlingshilfe : „Angekommen“ — Bilanz einer Integration voller Zuversicht

Beate Krempe, Christian Karpensiel und Eckhard Klausmann (v. l.) mit den Fotos der Ausstellung. Foto: Norbert Prümen

Grefrath/Willich Das Projekt „Angekommen“ schildert die Erlebnisse von Geflüchteten nach ihrer Ankunft in Deutschland. Es sind Geschichten voller Zuversicht. Eine Ausstellung in der Albert-Mooren-Halle in Oedt zeigt Fotos und Texte.

Die Wanderausstellung „angekommen“ zeigt eine Projektarbeit des Kulturforums Willich, des Arbeitskreises Fremde in der Stadt Willich, des Fördervereins Flüchtlingshilfe Nettetal und der Initiative Grefrath hilft. Am Samstag, 17. Juli, wird die Ausstellung während eines Familientags in der Oedter Albert-Mooren-Halle der Öffentlichkeit zugänglich sein. Einen Tag zuvor, am Freitag, 16. Juli, wird die Ausstellung eröffnet. Unterstützt wird die Ausstellung von Christian Karpenkiel, Inhaber der Albert-Mooren-Halle.

Die Ausstellung schildert das Leben von Flüchtlingen, die vor rund sechs Jahren nach Deutschland gekommen waren. In teilweise selbst verfassten Texten schildern die Menschen aus verschiedenen Ländern ihre „neue“ Zeit in Deutschland. In großformatigen Porträts zeigt die Künstlerin Beate Krempe deren Gesichter. Die Willicherin, auch Vorsitzende des Kulturforums Willich, war – damals noch unbewusst – die Initiatorin des Projekts. Sie arbeitete mit Flüchtlingen in verschiedenen Kunstprojekten. Mit der Zeit bildete sich ein immer größeres Netzwerk, bis sich schließlich Hilfsinitiaven aus Willich, Nettetal und Grefrath zum Projekt „angekommen“ zusammenfanden. Gefördert wird „angekommen“ aus dem Bundesfond „Demokratie leben“.

„Wir haben bewusst darauf verzichtet, die Flucht zu schildern, sondern notiert, wie die Geflüchteten die erste Zeit in Deutschland, speziell in Willich, Nettetal und Grefrath erlebten“, sagt Eckhard Klausmann von der Initiative „Grefrath hilft“. „Es sind sehr berührende Texte, es sind mutmachende Fotos. die eine große Leichtigkeit ausstrahlen.“ Und es sind Erfolgsgeschichten: Die Flüchtlinge, die bei ihrer Ankunft kaum ein Wort Deutsch sprachen, haben hier Wohnung und Arbeit gefunden, haben Familien gegründet und sind in ihren Lebensgemeinschaften vor Ort geschätzt und integriert. Dabei habe das Eingeständnis im Vordergrund gestanden, dass es ohne Hilfe nicht gehe, erklärt Klausmann. Genauso wichtig sei gewesen, dass diese Hilfe auch angeboten wurde.

Am Freitag, 16. Juli, werden ab 19 Uhr neben der Ausstellung Musik und Jugendtheater geboten, am Samstag, 17. Juli, gibt es mit Unterstützung des Mütter- und Familienzentrums Grefrath in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, Kaffee, Tee und Kuchen, Kinderaktionen und Musik von Ramin, der die Santour spielt.