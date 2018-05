Kreis Viersen: Forum Mittelstand: Wie man Kunden an sich bindet

Forum Mittelstand: Wie man Kunden an sich bindet

Kreis Viersen Kundenbindung ist die zentrale unternehmerische Aufgabe. Ohne Kunden zu gewinnen und sie zu halten, ist es nahezu unmöglich, ein Geschäft zu betreiben. Doch wie findet man die richtigen Kunden? Ein Modell dazu wird als die "Sog-statt-Druck-Strategie" bezeichnet.

Dabei geht es darum, wie man eine höhere Wertschätzung für seine Leistungen erhält und man sein Angebot leichter verkaufen kann. Wie diese Strategie umsetzt, wie man damit zufriedenere Kunden erhält und man selbst als Unternehmer mehr Lebensqualität erreichen kann, darüber informiert Marketingberater Rainer Kratzmann beim nächsten Forum Mittelstand am kommenden Dienstag, 5. Juni, 18 Uhr, im Rathaus Nettetal am Doerkesplatz in Lobberich.