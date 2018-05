Kempen: Fortuna Düsseldorf krönt VfL-Jubiläum

Kempen

TÖNISBERG (hgs) Gut 1000 Zuschauer sahen gestern Abend das Gastspiel des Zweitliga-Meisters und Bundesliga-Aufsteigers Fortuna Düsseldorf, der anlässlich des 90-jährigen Bestehens des VfL Tönisberg gegen die Bezirksliga-Mannschaft des Vereins antrat. Zum Glück blieb der Sportplatz an der Schaephuysener Straße vom Unwetter verschont, das nur wenige Kilometer entfernt niederging. Die Kicker aus der Landeshauptstadt waren nach ihrer Aufstiegsfeier vom Montag noch recht müde. Trotzdem präsentierten sie sich bei der Volksfest-Atmosphäre in Torlaune und gewannen am Ende mit 14:1 (6:0). Mit gut 80 Helfern sorgte der VfL für eine gute Organisation einen reibungslosen Ablauf.