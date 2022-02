Politik in Grefrath : Kein Denkmalschutz für Volksschule

Grefrath CDU argumentiert, das Gebäude habe keine Nutzungsperspektive. Außerdem diene der Denkmalschutz an dieser Stelle nicht der Ortsentwicklung in Mülhausen.

Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Grefrath stimmte am vergangenen Montag gegen eine Aufnahme der ehemaligen katholischen Volksschule in Mülhausen (jetzt Baustoffhandel Keuck) in die Denkmalliste. Die Entscheidung war knapp: Mit den Stimmen der CDU (6), der FDP (1) und des Ausschussvorsitzenden Florian Deimel (GOVM) votierten acht Mitglieder des Ausschusses für einen Beschlussvorschlag, der einen Eintrag in die Denkmalliste ablehnt.