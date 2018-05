Stadt Kempen: Fontys in Kempen für mehr Unternehmenskooperation

Stadt Kempen Seit 2016 besitzt die Fontys Venlo einen Campus im Kempener Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein. Der zusätzliche Campus soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit stärken und die Studierenden mit Unternehmen aus der Region in Kontakt bringen. Der neue Fontys-Direktor Bram ten Kate besuchte zu seinem Amtsantritt jetzt Landrat Andreas Coenen. Über die Tatsache, dass der zusätzliche Standort Vorteile für Unternehmen und Studenten bringt, waren sich beide einig.

Für die Zukunft wird auf eine noch stärkere Verknüpfung zu Unternehmen am Niederrhein gebaut. Dafür sicherte Coenen dem Hochschul-Direktor die weitere Hilfe des Kreises und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu. Beide hoffen, dass Unternehmen aus dem Kreis Viersen in Zukunft verstärkt Fachkräfte über den Fontys-Standort in Kempen anwerben. Der Hochschuldirektor sieht vor allem Vorteile für kleine und mittelständische Unternehmen, die keine große Forschungsabteilung haben. Das Projekt "Partners in Education", soll Studenten einen vertiefenen Einblick in die Unternehmen gewähren und den Übergang vom Studium ins Berufsleben optimal gestalten.