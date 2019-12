Janet Antonissen, Leiterin der Fontys-Niederlassung im TZN Kempen : Praktikum als Türöffner für Nachwuchskräfte

Kempen Die Fontys-Hochschule Venlo mit ihrer Niederlassung im TZN in Kempen bringt Unternehmen und Studenten zusammen.

Viele Unternehmen suchen qualifizierte Nachwuchskräfte, Hochschulabsolventen suchen einen attraktiven Arbeitgeber. Im Interview erläutert Janet Antonissen, Leiterin der Fontys-Niederlassung im Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) am Industriering Ost 66 in Kempen, was die Hochschule unternimmt, um Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften zu unterstützen.

Janet Antonissen Immer mehr Unternehmen erkennen die Möglichkeit, über uns mit Studenten in Kontakt zu treten. Es häufen sich die Anfragen von Firmen aus dem Kreis Viersen, die nach Praktikanten und Diplomanden suchen. Im Moment etwa sind Fontys-Studenten aus dem Wirtschaftsbereich bei Unternehmen in Kempen, Tönisvorst und Willich beschäftigt als Praktikanten oder Diplomanden. Aus dem technischen und logistischen Bereich findet man Studenten in Viersen und Nettetal. Praktika sind die beste Gelegenheit für beide Seiten, sich gegenseitig kennenzulernen.

Antonissen Wir bieten Unternehmen auch die Möglichkeit, auf Projektbasis mit Studenten zu arbeiten und bringen so Wissenschaft und Technik zusammen. Ausgangsposition ist eine Problemstellung des Unternehmens. Mit modernen Methoden wie Design Thinking und Lean up werden gemeinsam neue Konzepte kreiert. Seit 2016 gibt es dieses Projekt „Crosslabs“. Im vergangenen Jahr nahmen 30 Studenten daran teil, in diesem Jahr sind es bereits 180 Studenten. So laufen aktuell zwei Projekte in Kempen mit einem Steuerberaterbüro und einem Gesundheitszentrum. Im Zuge einer Bildungspartnerschaft können Unternehmen Studenten auch in Gastvorlesungen oder Workshops in die Arbeit einbinden.