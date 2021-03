Oedt soll nachhaltig schöner werden : Quartiersbüro steht für Beratung zur Verfügung

Oedt 10.000 Euro aus dem Verfügungsfonds sind für attraktive, nachhaltige Projekte im Rahmes des ISEK für den Grefrather Ortsteil Oedt abrufbar

Wer die Attraktivität des Grefrather Ortsteils Oedt weiter nachhaltig steigern will, sollte jetzt Kontakt mit Nicole Geitner im Quartiersbüro Kontakt aufnehmen. Hier erhält man Auskunft und Beratung, inwieweit Maßnahmen im Zuge des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) gefördert werden können. Auch in diesem Jahr werden wieder 10.000 Euro aus dem Verfügungsfonds bereitgestellt. So könnten Projekte innerhalb der Gebietsabgrenzung unbürokratisch unterstützt werden. Das teilte jetzt die Grefrather Gemeindeverwaltung mit.