Schule in Grefrath : „Extra-Zeit zum Lernen“ auch in Grefrath realisieren

Grefrath Das Programm könne einen wichtigen Beitrag für eine zusätzliche Förderung der Kinder und Jugendlichen auch in Grefrath leisten, argumentiert die FDP.

Die FDP in Grefrath will das Programm „Extra-Zeit zum Lernen“ auch in der Niersgemeinde realisieren. Dies betonte die Fraktionsvorsitzende Stephanie Jahrke. Die NRW-Landesregierung hat beschlossen, weitere finanzielle Mittel in Höhe von 36 Millionen Euro für die Organisation und Durchführung von zusätzlichen außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten bereitzustellen.