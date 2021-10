Netterenaturierung in Grefrath : Neuer Raum für den Steinbeißer

Netterenaturierung in Grefrath

Neue Mäanderschleife an der Nette (v.l.) Heiner Tenhaef, Stefan Schurmeckers, Christian Küsters, Thomas Schmitz, und Johannes Peters. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Grefrath Im Norden Grefraths gestaltete der Netteverband eine Mäanderschleife an der Nette. Damit wird Raum gegeben für Pflanzen und Tiere. Bis Juni 2022 wird sich die Natur entwickelt haben.

Ganz im Norden Grefraths, an der Harzbecker Straße, wurde jetzt ein Projekt fertiggestellt: Der Netteverband hat eine rund 130 Meter lange naturnahe Mäanderschleife innerhalb einer häufig überfluteten Sekundäraue an der Nette angelegt. „Mit dieser Maßnahme wird ein sogenannter Trittstein im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie und ein naturschutzfachliches Schutzziel des Faune-Flora-Habitat (FFH) Nette bei Vinkrath umgesetzt“, erklärte Thomas Schmitz, Geschäftsführer des Netteverbandes. Christian Küsters, Vorsteher des Netteverbandes und Bürgermeister in Nettetal und Thomas Schmitz stellten vor Ort die Maßnahme vor, die mit eigenem Personal des Netteverbandes realisiert wurde. Die Maßnahme wurde eng von den Fachbehörden des Kreises Viersen begleitet.