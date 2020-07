Flugplatz Niershorst : Erfolgreiche Segelflieger treffen sich in Grefrath

Die Flieger starten auf dem Flugplatz Niershorst. Foto: Axel Küppers

Grefrath Als Alternative zum traditionellen Kappes-Vergleichsfliegen, das aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, findet jetzt der Grenzland Cup statt. Dabei sind alle Leistungsklassen vertreten.

40 Flugzeuge messen sich von Montag, 13. Juli, bis Sonntag, 19. Juli, im Streckensegelflug. Startpunkt ist der Flugplatz Grefrath-Niershorst. Mitmachen könne jeder mit einer gültigen Flugberechtigung für Segelflugzeuge, erklärt Marius Stelzer, Wettbewerbsleiter der Veranstaltung. Angemeldet haben sich bisher Teilnehmer aus allen Leistungsklassen: „Vom Anfänger, sogar vom Flugschüler, bis hin zum Profi, der an deutschen Meisterschaften teilnimmt, haben wir bei uns alles vertreten“, sagt Stelzer.

Die Hygieneregeln sind dabei die üblichen: 1,5 Meter Abstand halten, Maskenpflicht bei allen Versammlungen, umfassende Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, und statt Buffet gibt es eine Essensausgabe. Im Flugzeug fliege man sowieso allein, so Marius Stelzer.

Zuschauer seien zwar aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht vorgesehen, vom Flugplatzrestaurant Grefrath, das normal geöffnet hat, habe man aber einen guten Ausblick auf das Flugfeld sowie den Startvorgang. Je nach Wetterlage wird täglich zwischen 11 und 12 Uhr das Startfeld mit den 40 Flugzeugen ausgeschleppt.

Da sehr viele Wettbewerbe und Meisterschaften in diesem Jahr abgesagt werden mussten, finden sich beim Grenzland Cup viele erfolgreiche Segelflieger zusammen. „Ich wollte, dass wenigstens doch ein Wettbewerb dieses Jahr stattfinden kann und sich die Segelflieger aus Deutschland messen können“, erklärt Stelzer. Während es sonst in Deutschland jährlich über 20 Wettbewerbe im Segelfliegen gibt, finden 2020 nur einige wenige statt. Einer davon in Grefrath.

Zusammen denken sich Sportleiter Max Milstrey und Wettbewerbsleiter Marius Stelzer am Morgen jedes Wettbewerbstages die sogenannten Tagesaufgaben aus, die Strecken von 150 bis 400 Kilometer enthalten. Meist entspricht dies einer Flugdauer von vier bis fünf Stunden. Dabei werden die Wetterbedingungen sowie die drei Leistungsklassen für Flugzeuge berücksichtigt. In einer Besprechung verkünden die beiden Leiter den Piloten dann am Morgen ihre Aufgabe.