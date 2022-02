Bauarbeiten beginnen im Sommer : Flüchtlingsunterkunft in Tönisberg wird für Neubau abgerissen

Anstelle des alten Hauses soll in Tönisberg ein neues Haus für geflüchtete Menschen gebaut werden. Jetzt beginnen die Rückbauarbeiten. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Kempen Am Neuenweg in Tönisberg wird ein neues Wohnhaus für geflüchtete Menschen gebaut. Im Sommer sollen die Arbeiten beginnen. Zuvor muss das alte Gebäude abgerissen werden.

In Kempen-Tönisberg haben die Rückbauarbeiten an der Flüchtlingsunterkunft am Neuenweg 2 begonnen. Einstimmig hatte der Rat 2020 beschlossen, die bestehende Unterkunft durch ein neues Wohnhaus für asylsuchende Menschen zu ersetzen. Der Bau war zunächst für 2021 vorgesehen, nun hat es etwas länger gedauert. Die Rückbauarbeiten sollen etwa vier Wochen in Anspruch nehmen, der eigentliche Abriss beginnt Ende Februar, Anfang März.

Die neue Unterkunft wird so aussehen wie die Unterkunft, die im Sommer 2021 neben dem Bürgerhaus in St.-Hubert-Voesch errichtet wurde. Die Pläne für den Neubau stammen von dem Architekturbüro Richter aus Alpen, das ein baugleiches Objekt in Neukirchen-Vluyn realisierte. Der Stadt Kempen sagte der Bau zu: Nach der Besichtigung habe man sich aufgrund der soliden und wirtschaftlichen Planung dazu entschieden, das Gebäude eins zu eins zu übernehmen, berichtete Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) bei der Eröffnung.

Die Stadt rechnet damit, dass das Wohnhaus am Neuenweg in etwa einem Jahr fertig ist. Derzeit sei man in der Ausschreibungsphase, teilte Stadtsprecherin Johanna Muschalik-Jaskolka mit. Für das Haus in Escheln lag das Investitionsvolumen bei 1,7 Millionen Euro, die die Stadt allein stemmen musste. Ob das Haus am Neuenweg durch gestiegene Baupreise teurer wird, ist noch nicht klar, doch auch dieses Gebäude muss die Stadt ohne Fördermittel allein finanzieren.

Das Haus am Neuenweg soll Platz für sieben Wohneinheiten bieten. Es wird energieeffizient geplant, das Dach wird mit einer Solarthermie- und Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Die Bauarbeiten für den Neubau sollen im Sommer starten.

