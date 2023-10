Am Grefrather Reinersbach Unterkunft bietet Raum für 43 Geflüchtete

Noch vor drei Jahren als ein sogenannter Einfachbau und als Ersatz für das abgerissene Gebäude am Reinersbach 9–11 vorgesehen, nimmt die Fertigstellung der Unterkunft für Geflüchtete nun sichtbar Gestalt an. Im Jahr 2020 wurden Vorplanungen inklusive Raumkonzept vorgestellt, der Bau- und Planungsausschuss beauftragte die Gemeinde im Mai 2022 schließlich, den Bau zusammen mit der Zentralen Vergabestelle des Kreises Viersen auszuschreiben. Ein Unternehmen aus Niederzissen in Rheinland-Pfalz hatte die Arbeiten als sogenannter Totalübernehmer angenommen, der alle Leistungen koordiniert und delegiert. So sei eine hohe Planungssicherheit garantiert, teilte das Grefrather Bauamt mit.