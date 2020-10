Stelle großräumig abgesperrt : Bombenfund in Kempen

Die Fundstelle wurde weiträumig abgesperrt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Kempen Bei Erdarbeiten ist am Wittenburgweg in Kempen eine Phosphorbombe gefunden worden. Wie Stadtsprecher Christoph Dellmans mitteilt, befindet sich die Stelle in einem Außengebiet, sodass keine Evakuierungsmaßnahmen nötig seien.

Der Bereich sei großräumig abgesperrt worden.

Angaben zu Größe und Alter der Bombe konnte Dellmans noch nicht machen. Die Bombe sei bei Arbeiten für den Glasfaserausbau gefunden worden.

Näheres in Kürze.

(emy)