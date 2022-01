Neuer Standort am Hexkeshof in Kempen : Fitnesskurse online und in Präsenz

Neuer Standort am Hexkeshof in Kempen

Kempen Fitnesstrainerin Julia Gericke ist zum Hexkeshof an die Oedter Straße umgezogen. Dort gibt es Seminare in Yoga, Pilates und Gymnastik.

Gericke hat sich bisher in Kempen als Leiterin einer Elternschule, die sie 17 Jahre leitete, einen Namen gemacht – und als Therapeutin für Wellness-Workout. Jetzt hat sie ihr Programm neu aufgebaut und den Standort, bisher im Arnoldhaus, gewechselt. Das Besondere bei ihrer Arbeit ist die persönliche Atmosphäre: „Bei uns soll man sich wie in einer Familie fühlen“, erläutert Gericke. Die gebürtige Kempenerin arbeitete schon während des Studiums zur Diplom-Kauffrau als Fitnesstrainerin. Ein Schwerpunkt ihres neu aufgestellten Programms ist Pilates, ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, primär von Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskeln.

Straßenbaumaßnahme in Kempen : Vorster Straße in Kempen wird ab Montag gesperrt

Ein Blick in die Kurspraxis: „Die Schultern schön tief lassen!“ ruft Julia Gericke. Sie steht vor einer Frauen-Gruppe und zeigt, wie man mit einem Theraband die Muskulatur kräftigt. Die Übung gehört zu einem Mix aus Pilates-Tiefenmuskulatur-Training, Stretching-Dehnungen und Entspannungs-Übungen. Zweiter Schwerpunkt: Yoga. Das bietet Gerickes Mitarbeiterin Michaela Heins an, eine professionelle Yoga-Lehrerin. Yoga ist eine aus Indien stammende Lehre, die den Körper an die Seele anschließen will – zur Sammlung und Konzentration, zum Einswerden mit dem Bewusstsein. Durch eine Palette der wirksamsten klassischen Yoga-Übungen wird die körperliche und geistige Mobilität besonders bei Menschen ab 50 erhöht. Wobei Michaela Heins sich auf Hatha Yoga spezialisiert, bei dem ein Gleichgewicht zwischen Körper und Geist vor allem durch Körper- Atemübungen und Meditation angestrebt wird.