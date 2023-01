Ausbildung und Studium Finanzamt Kempen wirbt um Auszubildende

„Neben einer attraktiven Vergütung und flexiblen Arbeitszeiten profitieren unsere Anwärterinnen und Anwärter von einer modernen, digitalen Lern- und Arbeitsumgebung mit hervorragender Ausstattung. Zum Start der Ausbildung statten wir sie mit Tablets aus“, so Berweiler. Auszubildende erhalten außerdem vom ersten Tag an 1350 Euro im Monat in Ausbildung beziehungsweise 1405 Euro im Monat im Studium. Während des dreijährigen Studiums und der zweijährigen Ausbildung wechseln sich Unterrichtsphasen mit berufspraktischer Ausbildungszeit im Finanzamt ab.