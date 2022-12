Abgabefrist endet am 31. Januar Grundsteuererklärung nach Weihnachten machen

Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung endet am 31. Januar. „Wir rufen alle Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Feststellungserklärung noch nicht abgegeben haben, dazu auf, dies jetzt zu tun“, so der Leiter des Kempener Finanzamts. „Grundsätzlich gilt, dass für jeden Grundbesitz eine Erklärung abzugeben ist – unabhängig davon, ob man in diesem Jahr ein Infoschreiben erhalten hat oder nicht.“ Wer das Informationsschreiben verlegt oder keines erhalten hat, kann unter www.grundsteuer.nrw.de die Daten zu dem jeweiligen Grundstück in NRW abfragen. Eigentümer können dort den Sachdatenauszug zu ihrem Flurstück aufrufen.