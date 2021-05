Kostenpflichtiger Inhalt: Freiwillige Feuerwehr Kempen : Feuerwehr braucht Platz für große Autos

Im Feuerwehrgerätehaus in Tönisberg sind schon ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und eine Drehleiter stationiert. Bald soll ein Tanklöschfahrzeug mit einem Fassungsvermögen von 4000 Litern hinzukommen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Mit den zunehmend heißen Sommern drohen vermehrt auch Flächenbrände, für die die Feuerwehr in Kempen gewappnet sein will. Jetzt soll ein großes Tanklöschfahrzeug her. Doch das Gerätehaus in Tönisberg ist zu klein dafür.