Überschwemmungswarnung der Feuerwehren Regen sorgt für zunehmende Probleme im Kreis

Willichs Feuerwehrchef Thomas Metzer gab an Silvester eine offizielle Warnung heraus: „Ab Montagabend beginnt eine flächendeckende Dauerregenlage auch für NRW, die mindestens bis in die Nacht zum Donnerstag anhält“, so Metzer: „In der Nacht zum Dienstag beginnt eine Dauerregenlage, die zunächst bis in die Nacht zum Donnerstag anhält. Dabei fallen nach jetzigem Stand in 48 Stunden gebietsweise Mengen zwischen 40 und 60 Liter pro Quadatmeter, in Staulagen sind Mengen von 60-80 Liter pro Quadratmeter (Unwetter) wahrscheinlich. Auch eine Verlängerung der Dauerregenlage am Donnerstag ist aus heutiger Sicht möglich“, zitiert er darüber hinaus eine Warnung des DWD vom Sonntag.