Feuerwehreinsätze in Grefrath : Pkw brennt am Pastoratshof

Die Feuerwehr löschte einen brennenden Pkw in Grefrath. Foto: Günter Jungmann

Grefrath Am Montagmittag, gegen 14.15 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand am Pastoratshof in Grefrath gerufen. Dort stand ein Pkw in Flammen. Niemand wurde verletzt, zumal sich keine Person im Pkw befand.

Kurze Zeit später war der Brand gelöscht, die Polizei leitete die Ermittlungen ein. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort.

Kurz zuvor, gegen 11.10 Uhr, war die Grefrather Wehr an der Lobbericher Straße im Einsatz. Von dort war Brandgeruch und Rauch gemeldet worden. Zwei Fahrzeuge und acht Einsatzkräfte waren vor Ort, kamen jedoch nicht zum Einsatz. Hier war ein Kamin befeuert worden, daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert.

(ure)