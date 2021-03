Einsatz in Tönisberg : Feuerwehr löscht Lkw in Tönisberg

Wehrleute aus St. Hubert und Tönisberg waren im Einsatz. Foto: Günter Jungmann

Tönisberg Die Feuerwehr hat am Freitagabend einen brennenden Lkw an der Bergstraße in Tönisberg gelöscht. Ein Zeuge hatte den Brand gemeldet, der Löschzug Tönisberg wurde um 20.02 Uhr alarmiert.

Weil sich die Wasserversorgung als schwierig darstellte, wurde auch der Löschzug St. Hubert gerufen. Nach etwa zweieinhalb Stunden übergaben die Wehrleute die Einsatzstelle an die Polizei. Die stellte den Lkw sicher, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache. Brandstiftung sei nicht auszuschließen, erklärte die Polizei am Sonntag auf Anfrage.

(biro)