Brand in Oedt : In letzter Sekunde Feuerübergriff verhindert

An der Albert-Mooren-Allee brannte ein Schuppen. Foto: Günter Jungmann

Oedt Bei einem Brand eines Werkstattanbaus an der Albert-Mooren-Allee in Oedt wurde am Donnerstagnachmittag in letzter Sekunde ein Übergreifen des Feuers auf die unmittelbar anliegende Scheune und das Haus verhindert.

Die Feuerwehr wurde um 13.44 Uhr alarmiert und rückte mit elf Fahrzeugen und 47 Mann aus. Der eigentliche Brand war bald unter Kontrolle, doch gestalteten sich die Nachlöscharbeiten sehr schwierig. Das abgebrannte Gebäude war schon älter, es bestand Einsturzgefahr. Sieben Trupps unter Atemschutz waren stundenlang im Einsatz. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

(ure)