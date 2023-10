Feuerwehreinsatz in Kempen Feuerwehr löscht entstehenden Kellerbrand

Kempen · Der Löschzug Kempen und die Löschgruppe Unterweiden der Freiwilligen Feuerwehr Kempen wurden um 01:21 Uhr in der Nacht zum Samstag zu einem gemeldeten Kellerbrand in die Tulpenstraße in Kempen gerufen.

01.10.2023, 14:14 Uhr

Bereits in der Entstehung konnte ein Kellerbrand in Kempen von der Feuerwehr gelöscht werden. Foto: Feuerwehr Kempen

Anwohner hatten von dort Brandgeruch und Knistergeräusche aus einem Heizungsraum im Keller eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Während die als erste eingetroffenen Kräfte des Rettungsdienstes die Anwohner aus dem Haus evakuierten, ging die Feuerwehr mit einem Trupp unter Atemschutz und einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Nachdem ein mobiler Rauchverschluss im Türrahmen des betroffenen Raumes gesetzt worden war, betrat der Angriffstrupp den Heizungsraum und löschte einen in Brand geratenen Bereich des Raumes innerhalb weniger Minuten. Anschließend wurden die Wohnungen mit Lüftern der Feuerwehr von Rauchgasen befreit. Nachdem das Gebäude und die betroffenen Räume mit der Wärmebildkamera kontrolliert worden waren, rückten alle Kräfte nach rund eineinhalb Stunden wieder ein und übergaben die Einsatzstelle der Polizei, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Im Einsatz waren die Feuerwehr Kempen mit dem Löschzug Kempen und der Löschgruppe Unterweiden, der Rettungsdienst der Stadt Kempen mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, die Stadtwerke Kempen und die Polizei des Kreises Viersen. Durch das schnelle Eingreifen konnten sowohl größere Sach- als auch Personenschäden bereits von vorne herein vermieden werden.

(svs)