Im Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr : Neues Löschfahrzeug in St. Hubert gesegnet

Pfarrerin Renate Wehner und Pfarrer Marc Kubella mit Löschzugführer Simon Hoogen, Wehrleiter Franz-Heiner Jansen und Bürgermeister Christoph Dellmans in St. Hubert. Foto: Rüdiger Bechhaus

Kempen Der Löschzug St. Hubert der Freiwilligen Feuerwehr Kempen hat ein neues Löschfahrzeug. Der HLF 20 ersetzt ein älteres Vorgängermodell, das 25 Jahre alt war. Der Wassertank fasst 2000 Liter.

Rund 50 Einsätze hat das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug 20, kurz HLF 20 genannt, vom Löschzug St. Hubert der Freiwilligen Feuerwehr Kempen schon hinter sich. Auch wenn es schon im Einsatz war, so fehlte noch etwas Entscheidendes, was am Wochenende nachgeholt wurde: Im Rahmen einer kleinen Feierstunde segneten Pfarrerin Renate Wehner und ihr katholischer Kollege Marc Kubella das Fahrzeug ein.

Das Vorgängermodell, ein Löschfahrzeug 16, das seinerzeit zu einem HLF 10 umgebaut wurde, war 25 Jahre alt. Unter anderem musste die Leiter noch händisch heruntergeholt werden, einen integrierten Schaumtank gab es ebenso wenig. Daher wurde es Zeit für ein neues, moderneres Fahrzeug. Zeitgleich mit dem Löschzug Tönisberg bestellten die St. Huberter ein HLF 20 in Ulm. Anfang Oktober vergangenen Jahres kamen sowohl in St. Hubert wie auch in Tönisberg die neuen Fahrzeuge an.

Es ist eine Tradition, dass ein neues Fahrzeug samt der Mannschaft im Gerätehaus gesegnet wird. Doch das erlaubte die Corona-Pandemie nicht. „Die Tönisberger sind mit zwei Personen mit dem Fahrzeug zur Kirche gefahren. Wir wollten warten, bis eine Einsegnung in der traditionellen Form möglich war. Dass es allerdings so lange dauern würde, das hätten wir auch nicht gedacht“, sagte der St. Huberter Löschzugführer Simon Hoogen bei der Einsegnung. Es sei ein komisches Gefühl gewesen, all die Einsätze mit einem ungesegneten Fahrzeug zu fahren, fügte er an.