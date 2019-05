Spezielles Training : Grefrather Wehrleute trainieren für den Ernstfall bei rund 170 Grad

Zwei Grefrather Feuerwehrleute und ein Trainer machen sich bereit für den Übungseinsatz in dem Spezialcontainer. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath Bei extremen Temperaturen und unter Atemschutz übte die Grefrather Feuerwehr. Dafür wurde erstmals eine spezielle Trainingsanlage genutzt.

Die beiden schwarzen, jeweils 16 Meter langen und 2,50 Meter breiten nebeneinander stehenden Container vor dem Grefrather Feuerwehrgerätehaus fallen auf. Bereits in der Nähe der Anlage ist die Hitze zu spüren, die sie ausstrahlen. Durch die geschlossenen Türen dringt zudem Rauch. Plötzlich öffnet sich die hintere Tür und drei Personen in Atemschutzausrüstung treten auf die Plattform heraus. Rußgeschwärzte Bekleidung ist zu sehen, dazu kommen rote und nassgeschwitzte Gesichter, als die beiden Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath und der Trainer von Feuercon die Atemschutzmasken abziehen. „Die Temperaturen sind unheimlich. Aber es ist das beste Training für den Ernstfall, das es gibt. Unbekannte Räumlichkeiten samt Brandherden, Hitze, keine Sicht, Personen, die sich im Inneren befinden – es sind realistische Bedingungen“, sagt Stefan Schmeckers. Der stellvertretende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath gehört zu den beiden, die gerade aus dem „Inferno“ herausgekommen sind.

Henrik Lennackers, Oberfeuerwehrmann vom Löschzug Grefrath, und Feuerwehrmann Max Voigt vom Löschzug Vinkrath gehören zum nächsten Trupp, der in den so genannten Heißcontainer gehen wird. Zu Feuerwehrhose und -jacke sowie den schweren Schutzstiefeln kommt das Atemschutzgerät samt Maske, Flammschutzhandschuhen und Helm. Rund 15 Kilogramm Ausrüstung trägt jeder Feuerwehrmann. Patrick Petersen gibt die letzten Anweisungen. „Wenn wir uns drinnen verständigen, nicht auf die Kleidung klopfen. Das macht das Luftpolster unter der Kleidung, das uns mit schützt, kaputt. Mit dem Fuß gegen den Kollegenfuß oder das Atemschutzgerät klopfen“, sagt der Trainer von Feuercon.

Dann geht es aus dem Gerätehaus zu den Containern. In eine brennende Wohnung eintreten, Menschen retten und Feuer löschen unter Realbedingungen, das üben knapp 40 Atemschutzträger der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath. Eigens dafür ist die Trainingsanlage für Realbrandausbildung der Firma Feuercon aus Erkrath mit fünf Trainern vor Ort. Mit der Anlage können Gefahrensituationen simuliert werden. An drei Stellen im Container wird Holz verbrannt. So werden nicht nur reale Hitzeentwicklungen von 170 Grad und mehr erzielt, sondern auch reale Rauchdichten.