Grefrath Grefrather Feuerwehr löscht Garage im Vollbrand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Gesamtwehr Grefrath gegen 23.20 Uhr zu einem Garagenbrand an die Grevelourstraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Garage bereits in Vollbrand. Der erste Angriffstrupp unter Atemschutz startete einen Löschangriff durch den Garten, da das Garagentor sich nicht öffnen ließ. Ein zweiter Angriffstrupp, ebenfalls mit Atemschutz, verschaffte sich einen Zugang durch das Garagentor und unterstützte den ersten Trupp. Das Feuer war schnell gelöscht, die Einsatzstelle wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Insgesamt neun Personen wurden durch den Rettungsdienst aus Kempen und Viersen auf Verletzungen und Rauchgasvergiftungen untersucht, eine Person wurde ins Krankenhaus transportiert. In der ersten Einsatzphase war die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Neben der Polizei war auch Rettungsdienst aus Kempen und Viersen mit je einem Rettungswagen im Einsatz.