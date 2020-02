Feuer in Grefrath : Feuerwehr findet Toten bei Wohnungsbrand in Oedt

In diesem Haus fanden die Rettungskräfte eine Leiche. Foto: Günter Jungmann

Oedt Als am Mittwochmorgen die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Dietrich-Girmes-Straße fuhr, war die Haustür bereits geöffnet. Bei den Löscharbeiten fand sich eine leblose Personen. Die Polizei bestätigte am Nachmittag, dass sich in der Wohnung ein toter Mann, 35 Jahre alt, befunden hatte.

