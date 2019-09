Feuer bei Schönmackers : Papiercontainer auf Wertstoffhof in Kempen gerät in Brand

Ein riesiger Container war am Dienstagnachmittag auf dem Wertstoffhof der Firma Schönmackers im Kempener Gewerbegebiet Am Selder in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Foto: Axel Küppers

Kempen Etwa 150 Feuerwehrleute waren am Dienstagabend im Einsatz, um das Feuer in einem Container zu löschen. Schadstoffe traten bei dem Brand nicht aus.

Zu einem Großeinsatz musste die Feuerwehr am späten Dienstnachmittag zum Gelände der Firma Schönmackers an der Straße Am Selder in Kempen ausrücken. Ein großer Papiercontainer auf dem weitläufigen Gelände, auf dem sich auch ein Wertstoffhof befindet, war in Brand geraten. Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens lösten gegen 17.40 Uhr Alarm aus. Über Sirenen wurden die Löschzüge Kempen, St. Hubert und Schmalbroich sowie die Löschgruppe Unterweiden der Freiwilligen Feuerwehr Kempen in Gang gesetzt. Später stieß der Löschzug Tönisberg noch hinzu. Die Kreisleitstelle informierte die Bevölkerung über die Warn-App Nina. Die Stadt Kempen warnte die Anwohner via Facebook, Fenster und Türen geschlossen zu halten.