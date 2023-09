Festumzug in Kempen 100 Jahre Trommler- und Pfeifenkorps Ziegelheide

Kempen Beim großen Festumzug anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Trommler- und Pfeifenkorps Ziegelheide sind am Sonntag die Musiker in einer langen Prozession durch Kempen marschiert. Beim großen Umzug nahmen viele Gruppen Teil. Angeführt wurde die Parade von der Feuerwehr, die auch mit einem Löschwagen am Start war. Bei dieser marschierte auch Kempens Bürgermeister Christsoph Dellmans mit. Viele weitere Gastvereine waren dabei und sorgten für viel Spaß, reichlich Musik und ein buntes Bild für die Besucher. Den Abschluss der langen Reihe bildete das Trommler und Pfeiferkorps selbst als Höhepunkt der Veranstaltung bei bestem Wetter und rund 30 Grad Außentemperatur.

Foto: Norbert Prümen