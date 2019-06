Ferienspaß 2019 : Ferienspaß entführt ins Mittelalter

Info

Anmeldungen zum Kempener Ferienspaß 2019 sind online noch bis 28. Juni möglich. Außerdem kann man sein Kind am kommenden Montag, 24. Juni, 9 bis 12 Uhr, und am Mittwoch, 26. Juni, 16.30 bis 19 Uhr, im „Haus für Familien – Campus“ am Spülwall in Kempen anmelden. Weitere Anmeldetermine sind am Dienstag, 25. Juni, 15 bis 19 Uhr, im Jugendfreizeitheim „Mounty“ in Tönisberg. St. Huberter Kinder können am Donnerstag, 27. Juni, 14 bis 16.30 Uhr, im Jugendamt, Antoniusstraße, oder am Freitag, 28. Juni, 13 bis 17 Uhr, im Jugendheim „Calimero“, Aldekerker Straße, angemeldet werden.

Alle Informationen zum Ferienspaß gibt es auch im Internet unter www.kempen.de/ferienspass. Fragen beantworten auch Sandra Müller unter Telefon 02152 917-3037 oder Michaela Haffmans unter Telefon 02152 5536215.