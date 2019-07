Ferienbetreuung : Wochenlanger Zirkus in Grefrath

Übung macht den Meister: Die Equilibristik-Gruppe mit Leiterin Andrea Kox-Heyne-Pietschmann. Foto: kurt lübke/kurt Lübke

Grefrath In der Gemeinde Grefrath ist die Ferienbetreuung angelaufen. Unter dem Titel „Zirkus“ verwandeln sich die Pavillons der Schule an der Dorenburg in eine Manege. Auch Ausflüge in die Region stehen auf dem Programm.

Von Bianca Treffer

Mit konzentrierter Miene klopft Louis mit dem Zauberstab auf das kleine Kästchen in seiner Hand und murmelt dazu geheimnisvolle Worte. Ein Lächeln geht in das imaginäre Publikum, dann öffnet der Zehnjährige das Kistchen. Wo kurz zuvor noch eine rote Spielkarte lag, ist eine blaue zu sehen. „Ich kann die Karte auch wieder in eine rote verwandeln“, sagt Louis und geht erneut ans Werk. Wobei der Zaubertrick mit jedem Mal besser gelingt. Zaubern ist eine Sache der Fingerfertigkeit, und die kann durch ständiges Wiederholen trainiert werden.

Nicht minder fleißig sind Marie, Melina und Maja bei der Arbeit. Auch hier ist Koordination gefordert, die drei achtjährigen Mädchen sind nämlich mit dem Jonglieren von Bällen beschäftigt, und da stürzt der ein oder andere zwischendurch ab. „Die Jonglierbälle haben wir selber aus Luftballons und Reis hergestellt“, erzählt Marie, während sie eines der bunten Exemplare aufhebt, das ihr gerade aus den Händen gefallen ist. Dass Jonglieren wirklich nicht einfach ist, müssen alle drei feststellen, aber auch hier gilt: Übung macht den Meister.

info Anmeldungen noch für die zweite Hälfte In der vierten, fünften und sechsten Woche der Ferienbetreuung der Gemeinde Grefrath gibt es noch freie Plätze. Buchungen sind wochenweise möglich. Eine Woche kostet pro Kind 35 Euro. Anmeldungen nimmt Andrea Kox-Heyne-Pietschmann unter der Rufnummer 0157 36998817 entgegen. Anmeldeformulare liegen auch im Pavillon der Schule an der Dorenburg aus. Sie können zudem unter www.grefrath.de heruntergeladen werden

Ein Diabolo wirbelt bei Dav indes schon sehr gekonnt umher. Der Zwölfjährige hat die beiden Stäbe mit den Schnüren, auf denen sich das Kunststoffteil bewegt, voll im Griff. Und wenn der Teller auf dem dünnen Stab einmal in die Drehbewegung gekommen ist, dann strahlt auch Faye. Zirzensische Künste stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Ferienbetreuung der Gemeinde Grefrath für Schulanfänger, Grundschüler und Fünftklässler.

„Zirkus“ lautet das Stichwort, unter dem die gesamten sechs Sommerferienwochen stehen. „Wir machen jeden Freitag eine interne Zirkusaufführung, bei der die verschiedenen Übungsgruppen ihre einstudierten Einlagen vorstellen. Dazu produzieren wir Popcorn, Zuckerwatte und Fruchtspieße, die im Zirkus genascht werden können“, sagt Andrea Kox-Heyne-Pietschmann, die die Ferienbetreuung für die Gemeinde leitet.