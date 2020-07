Ferienalphabet – R wie Radfahren : Kempenerin bloggt übers Radfahren

Annette Feldmann aus Kempen ist freie Journalistin und Autorin. Urlaub macht sie gerne mit dem Fahrrad, hier am Am Passo di Giau in Südtirol. Foto: Annette Feldmann

Kempen Die Leidenschaft lässt sie nicht los: Annette Feldmann aus Kempen ist nicht nur gerne auf dem Fahrrad unterwegs, sondern sie schreibt auch regelmäßig darüber. Folgen kann man ihr über ihren Blog.

Name Warum der Blog Radflamingos heiße, sei nicht ganz klar, kann man dort nachlesen: „Mareike hat das erfunden. Ich fand das sofort stimmig, weil Flamingos so eine tolle Farbe haben. Wir mögen beide pink. Und Buntes. Gestreiftes. Und natürlich Fahrräder“, schreibt Annette Feldmann im Blog. „Was Flamingos und Fahrräder miteinander zu tun haben, hat sich uns noch nicht erschlossen. Aber bei uns muss nicht immer alles einen Sinn ergeben. Im Gegenteil.“

Annette Feldmann ist freie Journalistin, Autorin von Kinder- und Jugendbüchern sowie Texterin in einer Kempener Werbeagentur. In Sachen Fahrradfahren probiert sie gerne alles aus. Auch auf die Radbahn in Kaarst-Büttgen wagt sie sich zum offenen Training.

Über das Bloggen lernt sie auch viele andere Radsportfreunde kennen. Wie Maren vom Blog Ichhasselaufen.de. Gemeinsam haben sie ein kleines Abenteuer gewagt. „Overnighter“ oder „Microadventure“ heißt der Trend: Fahrrad bepacken, losradeln und über Nacht wegbleiben. Im Blog kann man nachlesen, was man dafür braucht und was nicht, wie die beiden Abenteuerinnen einen Schlafplatz gefunden haben und wie es ist, wenn es nachts im Gebüsch raschelt.

Berichtswerte Höhepunkte gab es aber noch mehr: das Bezwingen des 1909 Meter hohen Bergs Mont Vertroux, die große Abfahrt der Tour de France, die Annette Feldmann als freiwillige Helferin in Düsseldorf miterlebte, oder das Jedermann-Rennen des Münsterland Giro, wo sie selbst mal auf den für die Profis gesperrten Straßen fuhr – samt Zuschauern am Straßenrand, die auch die „Jedermänner“ bejubeln und versorgen. Wie der Name schon sagt, kann jeder bei so einem Rennen mit dem Rennrad dabei sein.