Ferienalphabet – K wie Kochen : Leckere Gerichte vom Profi-Koch

Kempen Benedikt Scholl vom Bistro „Franz“ im Kempener Industriegebiet stellt drei schnell zubereitete Sommerrezepte zum Nachmachen vor. Er selbst war schon im Schloss Bellevue bei drei Bundespräsidenten tätig.

Der Duft von Bratkartoffeln, dazu marinierte Sülze: Ein ausgefallenes Sommerrezept hat sich der Kempener Koch Benedikt Scholl ausgedacht. Dazu stellt er zwei weitere Anleitungen für Gerichte vor, die sich für die heiße Jahreszeit eignen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Sirrah Halm betreibt der 35-Jährige das Bistro „Franz“ im Kempener Industriegebiet. Der junge Koch hat schon einen beachtlichen Lebenslauf: Dreieinhalb Jahre war sein Arbeitsplatz der Amtssitz des Bundespräsidenten in Berlin.

Vor anderthalb Jahren hat er sich mit Halm, die gelernte Gastronomiebetriebswirtin ist, selbstständig gemacht. Die beiden jungen Betreiber legen Wert auf Lebensmittel aus der Region und verzichten ganz bewusst auf Plastikverpackungen. Ein großes Thema für die beiden ist, woher ihre Produkte kommen und wie die Tiere gehalten werden, deren Fleisch sie verwenden. Online kann das Paar live per Kamera sehen, wie die Schweine etwa auf dem Hof, von dem sie kommen, leben.

Verteiler Interessierte können sich die Wochenkarte über Whatsapp zuschicken lassen. Unter der Telefonnummer 02152 8929770 können sie an sich in den Verteiler aufnehmen lassen oder die Gerichte zum Mitnehmen vorbestellen.

Bistro Das Bistro „Franz“, Industriegebiet Ost 72 in Kempen, ist montags bis freitags von 7.30 bis 15 Uhr geöffnet. Erst gibt es Frühstück, später einen Mittagstisch.

Nach seiner Kochausbildung im Zähringer Hof im Schwarzwald stand für Scholl der Wehrdienst an. Von 2009 bis 2012 war er im Service im Schloss Bellevue bei den damaligen Bundespräsidenten tätig. „Das waren Köhler, Wulff und Gauck“, erzählt der junge Koch. Scholl hatte alles darangesetzt, während seiner Grundausbildung als Soldat im Service des Bundesministeriums der Verteidigung in Bonn zu arbeiten. Tatsächlich war der junge Mann Horst Köhler im Gedächtnis geblieben. Scholl wurde ins Schloss Bellevue geladen. „Mit 23 Jahren hatte ich plötzlich die Chance, den Bundespräsidenten zu bedienen“, erzählt Scholl. Er reiste als „Hausintendanz“ mit Köhler und seinen Nachfolgern um die Welt, hat viele Fotos von Staatsoberhäuptern, die sich ins Gästebuch eintrugen.

„Danach war es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, sagt der 35-Jährige. Es ging in die Villa Mittermeier nach Rothenburg ob der Tauber. Im Herbst 2019 folgte der Schritt in die Selbstständigkeit in Kempen, wo seine Familie wohnt: Benedikt Scholl kocht, seine Freundin Sirrah Halm ist für den Servicebereich zuständig. Mit dem Bistro „Franz“ erfüllte sich das Paar einen Traum. Derzeit müssen beide, wie viele andere, kämpfen; wegen der Corona-Pandemie können sie nur Gerichte zum Mitnehmen anbieten.