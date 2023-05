Sommerferien in Grefrath Die Sommerferien-Angebote im Jugendkulturhaus Dingens

Los geht es mit einem Comic-Workshop am 23. Juni. Zwischen 14 und 17 Uhr lernen Jungen und Mädchen ab zehn Jahren, wie sie ihre Ideen in einem eigenen Comic umsetzen können. In einem Foto-Workshop am 27. Juni, 14 bis 17 Uhr, geht es um Modellfiguren in echter Kulisse – ebenfalls für Kinder ab zehn Jahren. Die Fotografin Karin Poltoraczyk zeigt, wie man Minikulissen fotografieren und mit Hilfe der Green-Screen-Technik und Bildbearbeitung selbst ins Bild schlüpfen kann.