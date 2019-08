Das Ferien-ABC – Z wie Zigarren : Rauchgenuss aus dem Humidor

Kempen Bei „Antik & Genuss“ auf Gut Heimendahl dreht sich alles um die Zigarren. Winfried Lünger kennt sich in der Welt der gedrehten Tabakblätter bestens aus.

Der Blick durch die gläsernen Wände fällt auf viele kleine Holzkisten. Dicht an dicht stehen sie auf den Regalböden. Sie sind allesamt mit einem Produkt gefüllt, das es allerdings in unterschiedlichen Ausführungen gibt. „Wir haben in unserem Humidor rund 2000 Zigarren, wobei es sich um 30 verschiedene Marken handelt. Wie viele Sorten es sind, habe ich allerdings noch nie gezählt“, sagt Winfried Lünger von „Antik & Genuss“ und öffnet die Türe des Raumes, in dem die Zigarren optimale Lagerbedingungen erfahren.

Ein subtropisches Klima kommt der Trocknung der Blätter nach der per Hand erfolgten Ernte nämlich entgegen. In speziellen Lagerhäusern müssen die Tabakblätter gut gelüftet zwischen 25 und 50 Tagen lagern. Es folgt die Fermentierung. Ein Vorgang, der ständig kontrolliert werden muss, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Blätter verrotten, zerfallen oder sich durch die Wärmeentwicklung während der Fermentierung sogar selbst entzünden. Geduld ist gefragt. Die Fermentierungszeit beträgt zwischen vier und acht Monaten. In dieser Zeit entstehen die spezifischen Aromen des Tabaks. Es gibt sogar über Jahre gereiften Tabak, was sich im Preis niederschlägt.

Die gereiften Blätter, egal wie lange die Reifung lief, werden immer von Hand sortiert. Insbesondere das Deckblatt muss absolut makelfrei sein. „Es entscheidet aber nicht nur über die Optik, sondern ist auch zu 20 Prozent am Geschmack beteiligt“, erklärt Lünger. Hochwertige Exemplare werden per Hand gerollt. Die Rolltechnik an sich ist immer die gleiche. Ein Torcedor, wie der Zigarrenroller genannt wird, kann am Tag je nach Sorte 40 bis 180 Zigarren rollen. Wobei es sich um einen Lehrberuf handelt. Die so genannte Einlage wird so kunstvoll gefaltet, dass der Rauch später gut durch kleine Kanäle strömen kann. Es erfolgt das Einrollen in das Umblatt. Danach wird der Rohling in einer Presse in seine endgültige Form gebracht. Den Abschluss bildet das Deckblatt. Es wird mit einer Art Wiegemesser sichelförmig zurechtgeschnitten und fest um den Rohling gerollt.