Das Ferien-ABC Q wie Quiche : Ein Leckerbissen aus dem Backofen

Kempen Gebackener Mürbeteig mit einer würzigen Füllung aus Räucherspeck und einer Creme aus Eiern und Sahne.

Die Quiche ist die wohl weiblichste aller Speisen. Das weiß Manfred Kohnen am besten. „Acht von zehn Gästen bei mir sind Frauen“, sagt der Koch des Kempener Restaurants „Le Petit“. Das urige Lokal an der Peterstraße 2 ist spezialisiert auf französische Küche. Schwerpunkt: Quiche und Flammkuchen.

Den Mürbeteig mit der würzigen Füllung aus Räucherspeck und einer Creme aus Eiern und Sahne zieht der 52-Jährige seit knapp fünf Jahren aus dem Ofen im „Le Petit“ in der Kempener Altstadt. Seit mehr als 30 Jahren Koch, hat sich die Beziehung zu der Lothringer Spezialität bereits zu Kindesbeinen aufgebaut. „Mein Vater hat in Frankreich gelebt und war auch in der Gastronomie tätig“, sagt der Wahl-Krefelder, der das Kempener Lokal vor anderthalb Jahren übernommen hat.