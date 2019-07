Ferien-ABC E wie East-Cambridgeshire-Park : Die grüne Lunge im Kempener Süden

Ein herrliche Grünanlage mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten ist der East-Cambridgeshire-Park in Kempen. Foto: Kurt Lübke

KEMPEN Die großzügige Grünanlage ist nach einer britischen Partnerregion der Stadt Kempen benannt. Der Park ist aber älter.

In diesem Frühjahr sorgte die Diskussion um eine mögliche Bebauung des East-Cambridgeshire-Parks in Kempen mit einem Seniorenpflegeheim für große Aufregung. Viele Kempener wünschen, dass die grüne Oase im Süden der Stadt unangetastet bleibt. Denn die Bebauung ist bereits ganz dicht an den Park herangerückt, der von Straßen, Schulen und rückseitigen privaten Gartenanlagen umgeben ist.

Der Park liegt wie ein grünes Band zwischen dem Kreuzsteeg in Kamperlings und der Vorster Straße. In zwei Areale wird er durch die Birkenallee geteilt. Er verdankt seinen etwas sperrigen Namen der seit 1978 bestehenden Städtepartnerschaft Kempens mit einem Bezirk rund um die britische Stadt Ely, dem so genannten East-Cambridgeshire District.

Info Kuratorium hat der Stadt einen Preis verliehen Dem Baubetriebshof der Stadt Kempen obliegen die regelmäßigen Unterhaltungsarbeiten für den Park wie Abfallentsorgung, Baumkontrolle und –pflege und das Wässern. Mitarbeiter des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) Kreis Viersen mähen den Rasen und schuffeln die Pflanzflächen. Das tun sie auch auf anderen Grünflächen in der Stadt. „Die vielfältige und hervorragende Gehölz- und Staudenbepflanzung ist vom Kuratorium der Karl-Foerster-Stiftung anlässlich der Verleihung der Karl-Foerster-Anerkennung an die Stadt Kempen im Jahr 2012 hoch gelobt worden“, erzählt Grünflächenamtsleiterin Patricia Schürmann.

Doch die Grünfläche gibt es schon sehr viel länger. „Die Fläche ist historisch verankert. So wird sie bereits in den Kartenaufnahmen von Tranchot und von Müffling im Jahr 1810 bzw. in der Preußischen Uraufnahme von 1840 als Freifläche dargestellt,“ erläutert Patricia Schürmann, die als Leiterin des Grünflächenamts in der Hauptverantwortung für den Park steht. „Das heutige Bild beruht auf der sukzessiven Umgestaltung und Neubepflanzung seit Ende der 1990er-Jahre durch das Grünflächenamt“, erläutert sie weiter.

Das Gelände ist abwechslungsreich gestaltet durch den Wechsel von weiten Rasenflächen mit teils altem Baumbestand und Arealen mit dichterer Bepflanzung. Es gibt einen Hügel, der im Winter gern zum Rodeln genutzt wird und ein kleines naturbelassenes Waldstück. Durchzogen ist der Park von geschwungenen Wegen, die mit einem roten Granulat belegt sind und von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden. Immer wieder laden Sitzbänke zur Erholung ein.

„Der East-Cambridgeshire-Park ist die einzigartige Grünverbindung von der Innenstadt zur freien Landschaft. Umgekehrt hat er die Funktion der wichtigen Frischluftschneise aus dem Kempener Westen zur Innenstadt“, betont Patricia Schürmann. Dort, im Westen, beginnt der Park zunächst recht unspektakulär mit den beiden künstlich angelegten Entwässerungsmulden, die im Volksmund nur als Ententeiche bekannt sind. Und dann ist auch schon das Plop-Plopp der Tennisplätze zu vernehmen. Der Tennisclub Rot-Weiss Kempen ist hier beheimatet. Danach öffnet sich der Park zu einer Rasenfläche mit alten Bäumen und Sitzbänken, umgeben von einer Ansiedlung gepflegter Einfamilienhäuser in vorwiegend weißer Optik.

Ein Herzstück der Anlage ist das nun folgende Areal mit der großzügigen und weiten Rasenfläche, auf der sofort zwei große alten Trauerweiden ins Auge fallen. An der Vorster Straße gibt es eine kleine Sportanlage mit Basketballfeld, Laufbahn und Sprunggrube. Auf der Freifläche hat eine Gruppe gerade ein Volleyballnetz gespannt. Gleich zwei Grundschulen, die Regenbogenschule und die katholische Grundschule Wiesenstraße, befinden sich hier. Bewohner von Haus Wiesengrund an Wiesenstraße können den Park in wenigen Gehminuten erreichen. Auch mit dem Rollator.

„Der East-Cambridgeshire-Park wird seit Generationen von Kempener Bürgerinnen und Bürgern intensiv und sehr vielfältig genutzt“, sagt Patricia Schürmann. Sie zählt auf: Spaziergänge, Joggen, Walken, Fußball spielen. Grundschulen nutzen die Sportanlage und den Verkehrskindergarten. Schul- und Kindergartenfeste sowie Zirkusprojekte finden hier statt.

Besonders ins Auge fällt die Beetbepflanzung mit ausgesucht schönen und farblich abgestimmten Stauden und Gehölzen, wie dem gerade üppig blühenden Schmetterlingsflieder und den leuchten gelben Taglilien. Zum Schutz gegen gefräßige Kaninchen ist das Beet mit einem Drahtzaun umgeben. An heißen Tagen wird hier auch gewässert.