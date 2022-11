Räume durchsucht : Einbruch in Grefrath

Die Polizei hofft auf Hinweise. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Grefrath Unbekannte haben zwischen Freitag, 28. Oktober, 10 Uhr, und Mittwoch, 2. November, 15.30 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße An der Dorenburg in Grefrath eingeschlagen. Laut Polizei durchsuchten sie die Räume, stahlen aber wohl nichts.

