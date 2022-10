Hybridveranstaltung zum brisanten Thema : Feinstaub-Vortrag am Dienstag in der Aula des LvD

Nicht nur Autoabgase enthalten Feinstaub. Foto: dpa/Alexander Rüsche

Kempen Was kann jeder dazu beitragen, Feinstaub zu reduzieren und so die Gesundheit aller und das Klima zu schützen? Das ist jetzt Thema am LvD.

Zum Thema spricht Anja Behrens von der Deutschen Allianz Klimawandel in der hybriden Veranstaltung mit dem Titel „Feinstaub Zukunftsfragen – Zukunft wagen!“ am Dienstag, 25. Oktober (und nicht, wie irrtümlich berichtet, erst im November) in Kempen. Der Online-Vortrag startet um 18 Uhr, er wird live in die Aula des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums an der Berliner Allee 42 übertragen, sodass auch eine Diskussion ermöglicht wird.

Es handelt sich um eine Kooperation mit der Kreisvolkshochschule. Eine Teilnahme ist in der Aula des Gymnasiums und online möglich, eine Anmeldung kann unter www.kreis-viersen-vhs.de erfolgen (Kursnummer 720504). „Luftverschmutzung stellt eine massive Belastung für unsere Gesundheit, das Klima und die Natur dar“, so die Veranstalter.