Vor Kita und Schule : FDP will Zebrastreifen für Tönisberg

Kempen Laut Stadt ist ein Bedarf vor der Gemeinschaftsgrundschule in Tönisberg nicht gegeben. Die FDP will aber trotzdem nicht lockerlassen.

Vor der Gemeinschaftsgrundschule in Tönisberg und der Kita Schlösschen herrscht morgens reger Verkehr. Das sieht jedenfalls die FDP so. Sie hatte deshalb bei der Stadt Kempen beantragt, die Einrichtung eines Zebrastreifens am Helmeskamp zu prüfen. Wie die Verwaltung für die jüngste Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Rettungswesen darlegte, muss nach der Richtlinie für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen zwingend die Zahl der querenden Fußgänger und des Kraftfahrzeugverkehrs durchgeführt werden. Solch eine Zählung nahmen Mitarbeiter des Ordnungsamts an vier Tagen – zwischen dem 23. und dem 26. August – vor, und zwar jeweils von 7.15 bis 8.15 Uhr sowie mittags von 12.30 bis 13.30 Uhr oder 12.45 bis 13.45 Uhr. In der Spitze wurden innerhalb einer Stunde 102 Kraftfahrzeuge gezählt, im Durchschnitt waren dort 81 Kraftfahrzeuge unterwegs. Die Zahl der querenden Fußgänger lag in der Spitze bei 90 Fußgängern, im Durchschnitt bei 43. Damit liege man deutlich unter dem Schwellenwert für einen Fußgängerüberweg, der mindestens 200 Fahrzeuge vorsieht, führte die Verwaltung aus – weshalb „der Bedarf zur Einrichtung, wie bereits im Jahre 2015 festgestellt, weiterhin nicht gegeben ist.“